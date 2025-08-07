Figyelem: meghosszabbítják a pályázati határidőt a közvilágítási programra

A tárca tájékoztatása szerint az eredetileg augusztus végi benyújtási határidőt az önkormányzatok kérésére 2025. szeptember 30-ig meghosszabbítják. Így egy teljes hónappal tovább lehet pályázni az akár 50 millió forint vissza nem térítendő támogatásra, amely energiahatékony lámpatestek telepítésére és autonóm szabályozhatóságuk kiépítésére fordítható. A korszerű közvilágítás javítja a közterületek biztonságát, a lakosok komfortérzetét és életminőségét, hozzájárul a kistelepülések népességmegtartó képességének és vonzerejének növeléséhez.

Az önkormányzatok energiafogyasztásuk csökkentésével kevesebb rezsit fizethetnek, több forrásuk marad egyéb feladataik ellátására. A helyi hatások országos szintre összeadódva erősítik Magyarország energiafüggetlenségét, a hazai fogyasztók ellátásának biztonságát. A kevesebb felhasznált áram a költségeken túl csökkenti a károsanyag-kibocsátást is – összegezték a közleményben.

A 18 milliárd forintos keretösszegű felhívásra július közepe óta jelentkezhetnek a vidéki kistelepülések. A lehetséges pályázók kezdeményezése alapján a kiíró egy hónappal későbbre, szeptember 30-ra halasztja a benyújtási időszak végét.

A falvak kérésének eleget téve a műszaki-szakmai tartalomban is történt egyszerűsítés, amely könnyebbséget jelent a kistelepüléseknek – hívta fel a figyelmet az EM. A közlemény idézi Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztost, aki elmondta: a Magyar Falu Program pont attól ilyen eredményes, hogy rugalmasan reagál az 5000 lélekszám alatti településektől és az ott élőktől érkező igényekre és felvetésekre. A közvilágítás fejlesztésére irányuló pályázati konstrukció is ezért született meg, újdonságként a 2019 óta futó programban.

Az eddig beérkezett pályázatok alapján az átlagos támogatási igény közel 22 millió forint. A népszerű program jóvoltából így a maximális lehívható forrással előzetesen becsült háromszázhatvannál akár jelentősen több kistelepülésen újulhatnak meg, működtethetők takarékosabban az utcai villanyoszlopok – hangsúlyozta az államtitkár.