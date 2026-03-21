Figyelem: megint változott a jótállás, mutatjuk miben

Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Piac & Profit a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének közleménye alapján írt a jótállás, szavatosság és hibás teljesítés kérdésköréről. Mint írták, az az elmúlt években – ahogy most március elsején is – több alkalommal változtak ezek a szabályok.

A legfontosabb változás 2026. március 1-től, hogy jótállás szempontjából már nem csak kizárólag a természetes személy vásárló minősül fogyasztónak, hanem a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró mikro-, kis- és középvállalkozás is. Mikro-, kis- és középvállalkozás akkor jár el ezen a körön kívül, ha a fogyasztási cikket a kereskedelemről szóló törvény szerinti kiskereskedelmi tevékenység keretében vásárolja meg, függetlenül attól, hogy azt gazdasági tevékenység keretében elszámolja-e.

Mire kell figyelnie a jótállásnál?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályai szerint a jótállás időtartama

10 ezer forintot elérő, de 250 ezer forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

250 ezer forint eladási ár felett három év.

A határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának napján kezdődik, illetve ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napján. A kötelező jótállás alá eső termékek körét külön jogszabály sorolja fel.

A fogyasztó a jótállási igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, valamint a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők, és nem tehető feltétellé a felbontott csomagolás visszaszolgáltatása. Ha nem kaptunk jótállási jegyet, a jogok akkor is érvényesíthetők az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal. Újdonság, hogy a vállalkozás nem köteles jótállási jegyet kiállítani, illetve átadni, ha a fogyasztási cikk eladási ára nem haladja meg a 100 ezer forintot.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától számítva azzal az idővel, amely alatt a terméket a hiba miatt nem lehetett rendeltetésszerűen használni. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kilogrammnál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

Ha a termék első javítása során megállapítható, hogy nem javítható, a vállalkozás köteles nyolc napon belül kicserélni. Ha a csere nem lehetséges, a vételárat nyolc napon belül vissza kell téríteni. Ha a fogyasztási cikk három javítás után ismét meghibásodik, szintén csere vagy – ha ez nem lehetséges – vételár-visszatérítés jár.

Ha a kijavítás a hiba bejelentésétől számított harminc napon belül nem történik meg, a vállalkozás köteles a terméket a határidő lejártát követő nyolc napon belül kicserélni, vagy ha ez nem lehetséges, a vételárat visszatéríteni.

E szabályok alól kivételt képeznek többek között az elektromos kerékpárok, elektromos rollerek, quadok, motorkerékpárok, segédmotoros kerékpárok, személygépkocsik, lakóautók, lakókocsik, utánfutós lakókocsik, utánfutók, valamint a motoros vízi járművek – derült ki a cikkből.