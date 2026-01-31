Figyelem: nagy változás történt a napelemeknél

Több ponton módosult az Otthoni Energiatároló Program (OETP) szabályozása, dokumentációja a Nemzeti Energetikai Ügynökség Zrt. (NEÜ Zrt.) honlapján közzétett felhívás szerint – vette észre a Portfolio. A változtatások érdemben érintik a pályázók körét, a műszaki feltételeket és az igazolási szakasz szabályait is.

A kizáró okok közül kikerült az a feltétel, hogy gazdasági tevékenység zajlik a beruházás helyszínén. Az új szabályozás szerint a megvalósítás helyszíne lehet olyan ingatlan is, ahová vállalkozás adminisztratív székhelye, telephelye vagy fióktelepe be van jelentve, feltéve, hogy az adott címen tényleges gazdasági tevékenység nem folyik. Ugyanakkor az ingatlan tulajdonosai között továbbra sem lehet vállalkozás, egyházi jogi személy viszont igen. Társasházi ingatlan esetében legfeljebb hatlakásos épület jöhet szóba, és az érintett ingatlanon nem lehet érvényben végrehajtás.

A műszaki feltételek is szigorodtak: pontosan rögzítik, hogy csereinverter esetén az új berendezés névleges teljesítménye legfeljebb 1 kilowattal lehet nagyobb annál, mint ami a pályázatban megjelölt mérési pontra vonatkozó csatlakozási szerződésben szerepel. A korábbi, legfeljebb 20 százalékos eltérés lehetőségét a dokumentumból kivették, így a bővítés mozgástere szűkült, és egyértelmű, fix felső korlát lépett a helyébe.

Változott az igazolási szakasz határideje, így a második ütem – az igazolási szakasz – 2026. szeptember 30-ig tart, illetve addig, amíg a rendelkezésre álló keret ki nem merül. A korábbi, nyitottabb megfogalmazás – amely a pályázati portálon megjelenő felfüggesztő vagy lezáró közleményhez kötötte a határidőt – kikerült a dokumentumból.

Az adategyeztetési szakaszban benyújtandó dokumentumok esetében a szaldó elszámolás igazolását a pályázóknak már nem kell külön benyújtaniuk, azt a lebonyolító szervezet igazolja.