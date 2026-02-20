2p

Közérdekű Élelmiszerbiztonság Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Figyelem: toxin van ebben a tápszerben, nem szabad odaadni a babáknak

mfor.hu

Anyatej-kiegészítőt hívott vissza a Danone.

Mikrobiológiai nem megfelelőség, cereulid toxin jelenléte miatt a Danone Magyarország Kft. visszahívta a fogyasztóktól és a forgalomból is kivonta az 500, az 1000 és az 1500 grammos kiszerelésű Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszereket – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken az MTI-vel.

Felidézték, hogy a Danone Magyarország Kft. elővigyázatossági intézkedésként, önkéntesen kezdeményezte február 5-én anyatej-helyettesítő tápszerek fogyasztói visszahívását, mivel a termékek egyik összetevőjében mikrobiológiai nem megfelelőséget, cereulid toxint mutattak ki.

Kiemelték, hogy a Danone Magyarország Kft. hatósági felhívásra elővigyázatossági intézkedésként visszahívja a fogyasztóktól a Milumil 3 Junior termék bizonyos tételeit is.

Az intézkedés igazodott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legújabb tudományos állásfoglalásához, amelyben meghatározták a cereulid maximálisan elfogadható koncentrációját. Az EFSA iránymutatása alapján a visszahívott anyatej-kiegészítő tápszerek potenciálisan túlléphetik az EFSA által javasolt határértéket.

Mindezek miatt a hatóság kéri, hogy amennyiben valaki vásárolt 500, 1000 vagy 1500 grammos kiszerelésű Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszert, azt vigye vissza a vásárlás helyére: gyógyszertárba vagy üzletbe. A termék bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaváltható, a vételárat a helyszínen visszatérítik.

A Danone Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a forgalomból és visszahívta a fogyasztóktól az érintett tételeket. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – olvasható az NKFH közleményében.

(MTI)

