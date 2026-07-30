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Közérdekű Magyar Posta

Figyeljen, ha levelet akar feladni, több posta délben bezár a hőség miatt

mfor.hu

Csaknem 600 postán nincs klíma, őket érinti a korlátozás. 

A hőség miatt lépett a Magyar Posta: változik 588 posta nyitvatartása, lassabb lehet a csomagfeldolgozás és a kézbesítés is – tájékoztat a társaság a honlapján. 

Azt írják, hogy az extrém meleg miatt július 30-a és augusztus 4-e között országosan elrendelték, hogy a kézbesítők csak annyi küldeménnyel induljanak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázispostájukra. Emellett a légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező postákat az ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében 12 órakor bezárják. A nem klimatizált posták listáját a Magyar Posta a honlapján elérhetővé tette.

A dolgozók egészségének védelme érdekében hozott intézkedéseik miatt a csomagfeldolgozásban és kézbesítésben előfordulhatnak lassulások.

 

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