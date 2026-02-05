Figyelmeztetés a szülőknek: megint tápszereket kell visszahívni

A Danone Magyarország Kft. anyatej-helyettesítő tápszerek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékek egyik összetevőjében mikrobiológiai nem megfelelőséget (cereulid toxin) mutattak ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
A közlemény szerint a Danone Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: Milumil AR Optima, speciális – gyógyászati célra szánt – élelmiszer bukás diétás ellátásra 0hó+
- Kiszerelés: 900g
- Minőségmegőrzési idők: 07.08.2026; 29.08.2026; 26.02.2027
Termék megnevezése: Milumil 1 optima tejalapú, anyatej-helyettesítő tápszer
- Kiszerelés: 900g
- Minőségmegőrzési idő: 27.11.2026
Termék megnevezése: Milumil 2 anyatej-kiegészítő tápszer
- Kiszerelés: 500g
- Minőségmegőrzési idő: 17.10.2026; 21.02.2027
Termék megnevezése: Milumil 2 anyatej-kiegészítő tápszer
- Kiszerelés: 1500g
- Minőségmegőrzési idő: 17.10.2026; 21.02.2027
Termék megnevezése: Milupa 1 anyatej-helyettesítő tápszer
- Kiszerelés: 600g
- Minőségmegőrzési idő: 20.11.2026