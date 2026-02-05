2p
Közérdekű Danone Fogyasztóvédelem Termékbiztonság

Figyelmeztetés a szülőknek: megint tápszereket kell visszahívni

mfor.hu

Mikrobiológiai problémákat találtak a Milumil és Milupa anyatej-helyettesítő tápszereknél. Tavaly év végén a Nestlé termékeivel volt gond. 

A Danone Magyarország Kft. anyatej-helyettesítő tápszerek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékek egyik összetevőjében mikrobiológiai nem megfelelőséget (cereulid toxin) mutattak ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A közlemény szerint a Danone Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. 

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Milumil AR Optima, speciális – gyógyászati célra szánt – élelmiszer bukás diétás ellátásra 0hó+

  • Kiszerelés: 900g
  • Minőségmegőrzési idők: 07.08.2026; 29.08.2026; 26.02.2027

Termék megnevezése: Milumil 1 optima tejalapú, anyatej-helyettesítő tápszer

  • Kiszerelés: 900g
  • Minőségmegőrzési idő: 27.11.2026

Termék megnevezése: Milumil 2 anyatej-kiegészítő tápszer

  • Kiszerelés: 500g
  • Minőségmegőrzési idő: 17.10.2026; 21.02.2027

Termék megnevezése: Milumil 2 anyatej-kiegészítő tápszer

  • Kiszerelés: 1500g
  • Minőségmegőrzési idő: 17.10.2026; 21.02.2027

Termék megnevezése: Milupa 1 anyatej-helyettesítő tápszer

  • Kiszerelés: 600g
  • Minőségmegőrzési idő: 20.11.2026

Az érintett termékek (Fotó: NKFH)
Az érintett termékek (Fotó: NKFH)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Még 5 milliárd oszt ki a kormány

Még 5 milliárdot oszt ki a kormány

És a határidőt is kitolják a vállalati e-autó programban.

Tév- és rémhíreket cáfol a minisztérium

Tév- és rémhíreket cáfol a minisztérium

Új tendert írnak ki a HÉV-ek megújítására. Ha nem lesz uniós pénz, akkor saját forrásból is megfinanszírozza a kormány a projektet.

Mit találtak ki már megint Gulyás Gergelyék – kövesse velünk a csütörtöki Kormányinfót

Pluszpénz jöhet az energiatárolók pályázatába – ez volt a csütörtöki Kormányinfó

Percről percre tudósítunk a bejelentésekről, kérdésekről, válaszokról. 

Meglepő, hogy miben erősítettek be tavaly a parlamenti képviselők

Pénz a párnacihában – ők a magyar parlament készpénz-bajnokai

A legfrissebb vagyonnyilatkozatok alapján több mint 50 százalékkal bővült a hazai országgyűlési képviselők készpénzállománya az egy évvel korábbihoz képest. Az élen a kormánypárti képviselők állnak. 

Nem találja ki, hányan mentek gyorsabban januárban a megengedettnél

Többszáz gyorshajtót mértek be Budapesten egy hónap alatt.

Hamarosan fontos levél tűnhet fel a postaládában

Hamarosan fontos levél tűnhet fel a postaládában

Már postázzák a választási értesítőket.

Erre senki se számított: tízből kilenc palackot visszaváltottak a magyarok

Erre senki se számított: tízből kilenc palackot visszaváltottak a magyarok

A MOHU REpont visszaváltási rendszerében több mint 3 milliárd italcsomagolást váltottunk vissza Magyarországon 2025-ben, ami a piacra dobott italcsomagolások csaknem 90 százaléka. A visszaváltópontok száma is jelentősen bővült, és az egy főre jutó visszaváltott palackok száma is nőtt az előző évhez képest. A REpontokon visszaváltott palackok hulladéka újra lesz hasznosítva, így megvalósul a körforgás. 2025-ben már megjelentek a boltokban az első olyan palackok is, amelyek alapanyaga a REpont automatákban visszaváltott palackokból készült. 

Autósok figyelem: négy és fél éves mélyponton a benzin ára

Autósok figyelem: négy és fél éves mélyponton a benzin ára

2021 őszén volt 551 forint a benzin.

Itt van minden, amit a januári rezsistopról tudni lehet

Itt van minden, amit a januári rezsistopról tudni lehet

Közleményt adott ki az MVM a részletekről.

Figyelem: nagy változás történt a napelemeknél

Figyelem: nagy változás történt a napelemeknél

Több ponton módosult az Otthoni Energiatároló Program (OETP) szabályozása, dokumentációja.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168