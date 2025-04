Figyelmeztetést kapott minden magyar: támadnak a csalók

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Az adóhatóság közölte: a NAV sosem értesít sms-ben senkit, hogy számláit zárolta, így, az ilyen üzeneteket azonnal törölni kell, és letiltani a feladó telefonszámát. A NAV értesítési gyakorlata is eltér a megtévesztő módszertől: a hivatal ugyanis tárhelyre érkező üzenetekkel elektronikusan, illetve postán keresztül kommunikál ügyfeleivel, a sima e-mail-küldés nem hivatalos ügyintézési forma a NAV-nál.

Kapcsolódó cikk Pofátlan csalás terjed Magyarországon – ha ilyen hívást kap, ne dőljön be! Csalók próbálkoznak magyar és angliai telefonszámokon.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!