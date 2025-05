Figyelmeztetést küldött a NAV az 1 százalékokról

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Mint ismeretes, a kormány „a közélet átláthatóságáról” a héten beadott törvényjavaslata szerint a jövőben a Szuverenitásvédelmi Hivatal által összeállított, „külföldi érdekeket szolgáló” civil szervezetek és alapítványok több korlátozó intézkedés mellett az 1 százalékos adófelajánlások kedvezményezettjei közül is kikerülnének.

A rendelkezőnyilatkozat az adóbevallással együtt, de akár attól külön is benyújtható elektronikusan az eSZJA webes felületén vagy papíralapon postán és személyesen, lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain. Aki szeretné felajánlani adója 1+1 százalékát, annak a civil szervezetnek szánt nyilatkozatát mindenképp be kell küldenie, de az egyházit csak akkor szükséges, ha nincs korábban tett érvényes nyilatkozata, vagy azon változtatni szeretne – hívja fel a figyelmet a NAV.

Mint írták, ha a befizetendő adó egy összegű megfizetése valakinek gondot okoz, a tervezetben 12 havi pótlékmentes részletfizetés is kérhető. Eddig már csaknem 1,3 millióan rendelkeztek adójuk 1+1 százalékáról, a NAV pedig hosszabbított telefonos és személyes ügyfélszolgálattal, valamint megerősített informatikai ügyelettel készül az szja-bevallás határidejére.

A tájékoztatás szerint a május 20-i határidő közelsége érződik a nyilatkozatok mennyiségén is, az elmúlt egy hét minden napján megközelítette és többször túl is szárnyalta a 40 ezret az eSZJA-n keresztül beérkezett rendelkezőnyilatkozatok száma. Akinek befizetendő adója van a bevallásban és nem rendezi május 20-ig, annak érvénytelen lesz az 1+1 százalékos rendelkezése.

Már nincs sok idő rendelkezni – és ha megszavazzák a kormány törvényjavaslatát, akkor külön tétje is lehet a dolognak.

