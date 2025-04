Figyelmeztetést küldött a NAV: éjfélkor lejár a határidő

Átutalással a 10032000-01079160 számlaszámra kell teljesíteni a fizetést, a közleményben pedig az adószámot vagy az adóazonosító jelet is fel kell tüntetni, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pedig regisztrálja a befizetést. A NAV közölte: április 15-én a NAV infóvonala a 1819-es számon hosszított ügyelettel várja azok hívását, akik a gépjárműadó befizetése kapcsán kérnek segítséget. Tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető, a hívás ingyenes, ám fontos tudni, hogy a gépjárműadó összegéről csak azonosított hívás esetén adható információ. (MTI)

Kedden a NAV Infóvonala hosszított ügyeletben várja a gépjárműadós kérdéseket. Ha van Ügyfélkapu+ vagy DÁP regisztráció – a NAV-Mobilban bárhol, a nap bármely szakában rendkívül egyszerűen rendezhető a kötelezettség és öthavi részlet is kérhető.

