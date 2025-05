Fogy a bíró, sürget a határidő – indul az Alkotmánybíróság feltöltése

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Vejkey Imre tájékoztatása szerint az alkotmánybírók megbízatása tizenkét évre szól, és nem hosszabbítható meg. A jelöltek nem tölthetik be 70. életévüket a megválasztás időpontjában.

Az Alkotmánybíróság tagjait az Igazságügyi Bizottság javaslata alapján választja meg az Országgyűlés. A frakciók által jelölt személyeket előreláthatóan május 13-án hallgatja meg a bizottság, amely aznap dönthet is a jelölésről, a parlament pedig akár már a következő plenáris ülésen szavazhat az új alkotmánybírókról.

