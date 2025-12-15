Fokozódik a magyar-kínai légi barátság

Ezzel a változtatással a magyar főváros lesz a negyedik az Európai Unióban, amely napi közvetlen légi összeköttetésben áll majd a kínaival – közölte a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten.

A tárcavezető szerint Magyarország rendkívül sokat profitált az elmúlt években a Kínával folytatott együttműködéséből, ami különösen igaz a turizmus területére. „Az idei évben el fogja érni a negyedmilliót a Magyarországra látogató kínai turisták száma, akik mintegy 600 ezer vendégéjszakát töltenek el nálunk (...) A nagyon magas és aktív turisztikai forgalmunknak az alapját az adja, hogy Budapestről hét nagy kínai várost is közvetlen légijárattal lehet elérni” – fogalmazott.

Szijjártó Péter fontosnak nevezte az egyre sűrűbb összeköttetéseket a két ország között, ami szerinte a szoros együttműködés alapfeltétele.