Földrengés volt Magyarország déli határán

A lakosság is érezhette a rengést.

A Balkán térsége szeizmikusan aktív, és Szerbiában gyakran előfordulnak kisebb és közepes erősségű földrengések. A legtöbb ilyen esemény nem okoz komoly problémát, de még így is figyelmet érdemelnek, különösen olyan területeken, mint a magyar déli határvidék.

Több dél-alföldi település Facebook-csoportjában is jelezték a hozzászólók, hogy érezték a rengést. A szakértők szerint az ilyen erősségű rengések általában nem okoznak jelentős károkat az épületekben, csak enyhe remegésként érzékelhetők, tárgyak mozdulhatnak meg, esetleg finom rezgések tapasztalhatók az épületekben, de a lakosság körében riadalmat kelthetnek.

Április 12-én, szombaton reggel 5 óra után nem sokkal 3,3-as magnitúdójú földrengést jelentettek Romániából, mindössze 26 kilométerre Szegedtől. A határ közelében bekövetkezett földmozgás hatásai a magyar oldalon is érezhetőek voltak – írja a GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda a közösségi oldalán, amit az Index vett észre.

Szombat reggel 3,3-as erősségű földrengés rázta meg a magyar-román határvidéket, amelyet Magyarország délkeleti területein is érezni lehetett.

