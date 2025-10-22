Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közérdekű Föld, termőföld

Földrengés zavarta meg az éjszakát ma Csongrádban

mfor.hu

A földrengés a Richter-skála szerinti 4-es erősségű volt.

Szerdán magyar idő szerint hajnali 0:50-kor a Richter-skála szerinti 4-es erősségű földrengés volt Csongrád külterületén.

Ezt a foldrenges.hu szerint kilenc perccel később egy 1,7-es erősségű utórengés követte. A Richter-skála szerint a 3.0 – 3.9 magnitúdójú földrengés nagyon gyengének számít, a 4.0 – 4.9 magnitúdójú pedig gyengének, ami már remegést okozhat, de komolyabb károk általában nem várhatók.

Csongrádon és a környező településeken is érezhette a lakosság a földrengést – közölte a HUN-REN FI Kövesligethy Radó Szeizmológia Obszervatórium az MTI-vel. Károkról még nem érkezett bejelentés.

Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Facebook-oldalán azt írja: „A mostani esemény földrajzilag közel esik az idei nyáron Csongrád közelében észlelt földrengéssorozathoz. Ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban–hetekben.”

Az intézet vizsgálja, hogy a mostani rengés összefüggésben áll-e a nyári eseményekkel, illetve, hogy kapcsolódik-e a Magyarország területén azonosított, jelenleg is aktív szerkezeti vonalakhoz. A mostani rengés és az esetlegesen várható utórengések részletes elemzése adhat még pontosabb képet ennek földtani értelmezéséhez.

Ezért düböröghetnek a kamionok szerda éjjel

Ezért düböröghetnek a kamionok szerda éjjel

A kamionstopot az éjszakai időszakban szerda 22 óra és másnap reggel 6 óra között az áruellátás zavartalansága érdekében részlegesen felfüggesztik.

Orbán Viktor elrendelte a százhalombattai tűzeset kivizsgálását

Orbán Viktor elrendelte a százhalombattai tűzeset kivizsgálását

Facebook-oldalára azt is kiposztolta a kormányfő, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. Miután hónapokra kieshet a százhalombattai finomító kapacitásának 40 százaléka, a Mol stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is mérlegeli.

Még nem múlt el a baj Százhalombattán

Még nem múlt el a baj Százhalombattán

A tűzoltók még dolgoznak.

Retteghetnek a koszorú- és virágárusok, vaamint a jelmezkölcsönzők?

Retteghetnek a koszorú- és virágárusok, valamint a jelmezkölcsönzők?

Az adóhatóság országos ellenőrzési akciósorozat indul halloween és a mindenszentek idején.

Bődületes pénzeket mozgatott meg Orbán Viktor az éj leple alatt

Bődületes pénzeket mozgatott meg Orbán Viktor az éj leple alatt

A kormányfő a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról döntött.

Lázár János nem lesz boldog: eddig bírta a Keleti pályaudvar

Lázár János nem lesz boldog: eddig bírta a Keleti pályaudvar

Fennakadások a nemrég felújított pályaudvaron.

Ami a gazdagokban és a hajléktalanokban közös

Mindannyian kedvelik a méregdrága Costest. Hogy miért? Ez is kiderül a HajléktaLand című könyvből, amely egy olyan országba kalauzol el bennünket, amely hivatalosan nincs is. Egy mikrotársadalomba, amely a „normál” életformájú állampolgárok világával együtt létezik, milliók számára láthatatlanul.

Óvatosan az MVM-mel, csalók használják a nevüket

Az utóbbi időszakban az MVM Next ügyfelei egyre gyakrabban találkozhattak adathalász kísérletekkel, a társaság kéri ügyfeleit, hogy fokozott figyelemmel járjanak el minden gyanús megkeresés esetén.

Elkezdődött a vaddisznók ritkítása a XII. kerületben

Budapest XII. kerületi önkormányzata elkezdte a vaddisznók befogását és gyérítését a Hegyvidéken. Az elmúlt hónapokban a kerületben garázdálkodó vaddisznókondáktól voltak hangosak az utcák és a sajtó: lassan nincs olyan hegyvidéki lakos, aki ne találkozott volna vadmalaccal közterületen – vagy éppen a saját kertjében.

Úgy tűnik, tényleg nincs ellenszere a Fidesznek Magyar Péterre

Úgy tűnik, tényleg nincs ellenszere a Fidesznek Magyar Péterre

A Tisza Párt előnye nőtt a teljes népességen belül a Fidesz-KDNP-vel szemben. Az IDEA szerint most hárompárti parlament a valószínű 2026-tól, de nem a Mi Hazánkkal.

