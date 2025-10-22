Földrengés zavarta meg az éjszakát ma Csongrádban

Szerdán magyar idő szerint hajnali 0:50-kor a Richter-skála szerinti 4-es erősségű földrengés volt Csongrád külterületén.

Ezt a foldrenges.hu szerint kilenc perccel később egy 1,7-es erősségű utórengés követte. A Richter-skála szerint a 3.0 – 3.9 magnitúdójú földrengés nagyon gyengének számít, a 4.0 – 4.9 magnitúdójú pedig gyengének, ami már remegést okozhat, de komolyabb károk általában nem várhatók.

Csongrádon és a környező településeken is érezhette a lakosság a földrengést – közölte a HUN-REN FI Kövesligethy Radó Szeizmológia Obszervatórium az MTI-vel. Károkról még nem érkezett bejelentés.

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Facebook-oldalán azt írja: „A mostani esemény földrajzilag közel esik az idei nyáron Csongrád közelében észlelt földrengéssorozathoz. Ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban–hetekben.”

Az intézet vizsgálja, hogy a mostani rengés összefüggésben áll-e a nyári eseményekkel, illetve, hogy kapcsolódik-e a Magyarország területén azonosított, jelenleg is aktív szerkezeti vonalakhoz. A mostani rengés és az esetlegesen várható utórengések részletes elemzése adhat még pontosabb képet ennek földtani értelmezéséhez.