Folyik a közpénz: 30 millió egy egyperces interjúért, 900 millió társasjátékra

A lap információi szerint a NAV nyomozást folytat az MTSZA-val szemben egy turisztikai társasjáték ügyében is, amelynek gyártására csaknem 900 millió forint közpénzt kaptak. A játék nem a tervezett szálláshelyekre, hanem oktatási intézményekhez és családokhoz került.

Több kiadványt is megjelentettek közösen, például az „Ízes Magyarország” magazint, valamint a „Csodás Magyarország” és „Magyarország vár” című újságokat, amelyek milliós példányszámban, gyakran kormánypárti sajtótermékek mellékleteként jutottak el az olvasókhoz. A grafikai munkákat Balásy Gyula cége, a Lounge Design Kft. végezte. Egyes kiadványok megjelenéséhez 240 millió forint, logóhasználathoz és online megjelenéshez további több tízmillió forint kapcsolódott.

A NAV is nyomoz.

