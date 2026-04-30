Folytatja az árcsökkentést az Aldi: újabb 100 termék lett olcsóbb

Folytatódik a kiskereskedelmi árháború: az ALDI Magyarország egy héten belül másodszor nyúlt az áraihoz. Áprilisban így összesen már több mint 200 árucikk lett tartósan olcsóbb, ami a lánc állandó kínálatának csaknem tizedét érinti.

Újabb jelentős árcsökkentési hullámot jelentett be az ALDI. A diszkontlánc közleménye szerint alig egy hét leforgása alatt ismét több mint 100 termék árát mérsékelték, ezzel az áprilisi hónapban már 200 fölé emelkedett az olcsóbbá váló tételek száma.

Miért csökkennek az árak?

A lánc tájékoztatása szerint az ármérséklést két fő gazdasági tényező tette lehetővé. Egyrészt az erősebb forint, mivel a forint-euró árfolyam olcsóbbá tette a nemzetközi beszerzéseket. Másrészt az alacsonyabb alapanyagárak: több alapvető élelmiszer nyersanyagára csökkent a világpiacon.

Az ALDI hangsúlyozta, hogy a beszerzési oldalon jelentkező előnyöket a mindenkori gyakorlatnak megfelelően közvetlenül továbbadják a vásárlóknak. Az érintett termékkör vegyes: nagyjából felük magyar beszállítóktól, másik felük pedig nemzetközi forrásból érkezik.

Az árcsökkentés szinte minden kategóriát érint. Olcsóbban lehet hozzájutni a friss húsokhoz (csirke, sertés, marha), tejtermékekhez, sajtokhoz, pékárukhoz, de a konzervek, snackek és háztartási vegyi áruk ára is mérséklődött.

Néhány példa a mostani árcsökkentésből:

  • Pörkölt, sózott tökmag (200g): 699 Ft (-17%)
  • Tölcséres jégkrém (4x135 ml): 1125 Ft (-13%)
  • Marhacomb (500g): 2199 Ft (-12%)
  • Passzírozott paradicsom (3x200g): 515 Ft (-12%)

Az Orbán Balázs által irányított elitképző állítása szerint megegyezett a Richterrel az osztalék kifizetésének elhalasztásáról.

További áremelkedésre lehet számítani május 1-jén.

Az előzetes adatok szerint 2026 márciusában 5752 gyermek született, és 10 393 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,9, a halálozásoké 9,2 százalékkal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 15 százalékkal emelkedett – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Belenyúltak a kamionstop hatályába.

A füst forrását keresik.

Király Júlia szerint ráadásul a zsarolások is folyamatosak voltak.

A forradalom évfordulója előtt válthatja be ígéretét.

Politikai döntés alapján a választások előtt elfüstöltük a stratégiai készletet, most pedig havi 100 milliárdba kerül a visszapótlása – mondta Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) szakértője a Klubrádió reggeli műsorában. 

Nagyrészt minden zárva lesz, de vannak kivételek.

Majdnem mindent tudnak, és be is írnak.

