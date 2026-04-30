Folytatja az árcsökkentést az Aldi: újabb 100 termék lett olcsóbb

Újabb jelentős árcsökkentési hullámot jelentett be az ALDI. A diszkontlánc közleménye szerint alig egy hét leforgása alatt ismét több mint 100 termék árát mérsékelték, ezzel az áprilisi hónapban már 200 fölé emelkedett az olcsóbbá váló tételek száma.

Miért csökkennek az árak?

A lánc tájékoztatása szerint az ármérséklést két fő gazdasági tényező tette lehetővé. Egyrészt az erősebb forint, mivel a forint-euró árfolyam olcsóbbá tette a nemzetközi beszerzéseket. Másrészt az alacsonyabb alapanyagárak: több alapvető élelmiszer nyersanyagára csökkent a világpiacon.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Az ALDI hangsúlyozta, hogy a beszerzési oldalon jelentkező előnyöket a mindenkori gyakorlatnak megfelelően közvetlenül továbbadják a vásárlóknak. Az érintett termékkör vegyes: nagyjából felük magyar beszállítóktól, másik felük pedig nemzetközi forrásból érkezik.

Az árcsökkentés szinte minden kategóriát érint. Olcsóbban lehet hozzájutni a friss húsokhoz (csirke, sertés, marha), tejtermékekhez, sajtokhoz, pékárukhoz, de a konzervek, snackek és háztartási vegyi áruk ára is mérséklődött.

Néhány példa a mostani árcsökkentésből: