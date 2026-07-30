Folytatódik az adok-kapok a reptér és a taxisok között

A Budapest Airport szerint a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a taxikat érintő intézkedés, vagyis az a tervezett változtatás, amely megszünteti a budapesti taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetőségét.

A repülőtér-üzemeltető csütörtökön az MTI megkeresésére arra hívta fel a figyelmet, hogy a repülőtéri parkolókban a Budapesten regisztrált taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetőségének eltörlése egy kivételt szüntetett meg, és ezzel egyenlő feltételeket teremt a szolgáltatók között.

A budapesti taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetőségének megszüntetését csütörtökön közleményben nehezményezte a Fővárosi Taxi Egyesület.

A Budapest Airport válaszában kifejtette: a társaság augusztustól egy olyan, számos nemzetközi repülőtéren már bevezetett gyakorlatot alkalmaz, amely az infrastruktúra-használat költségeinek átlátható és méltányos megosztását szolgálja.

A kizárólag engedéllyel rendelkező járművek számára fenntartott terület használati feltételeinek egységesítésére a kapacitások optimalizálása, a forgalomirányítás javítása és az utasbiztonság növelése érdekében kerül sor – emelték ki.

Hozzátették: az egységesítés kizárólag a Budapesten regisztrált taxik esetében jelent változást, hiszen minden más szolgálató eddig is díjfizetés mellett hajthatott be az engedéllyel rendelkező járművek számára fenntartott területre. „Az augusztustól életbe lépő egységesítés tehát valójában egy kivételt szüntetett meg, egyenlő feltételeket teremtve a szolgáltatók között” – mutattak rá, kiemelve, hogy augusztustól minden behajtásra jogosult személyszállítást végző szolgáltatóra egységesen díjfizetési kötelezettség vonatkozik majd.

A közlemény szerint a repülőtér-üzemeltető július végén a taxitársaságok képviselőivel is egyeztetett, amelynek során rugalmas megoldásokat ajánlott fel a szolgáltatóknak. A jövőben a Budapest Airport nyitott a párbeszéd folytatására a taxitársaságok képviselőivel az új rendszer finomhangolása érdekében – jelezték, kiemelve, hogy az egységes rendszer hosszú távon is biztosítja a repülőtéri közlekedési infrastruktúra fenntartható működését.

Nem örülnek a reptéri taxisok, megszűnik az 5 perces ingyenes áthaladás lehetősége

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A társaság közölte ugyanakkor, hogy az ingyenes behajtásra a repülőtéri parkolókba napi egyszer továbbra is van lehetőség, 5 perc időtartamra. Az autóval érkező utasok, illetve az őket szállító hozzátartozók számára 2025 nyara óta egy fedett, 75 méter hosszú pick-up pont áll rendelkezésre 30 parkolóhellyel, az A és B terminál között, közvetlenül az épület előtti Terminál Parkolóban. Emellett a parkolón belül a kijelölt zónán kívül is bárhol meg lehet állni, és legfeljebb egy perc sétával elérhető a terminálok bejárata. Ezen felül a járművek számára a City Break Parkolóban 5 percig, a Busz Terminálban 10 percig díjmentes a parkolás a jegy érvényesítése nélkül, naponta az összes parkolóra vonatkozóan maximum egy alkalommal – sorolták.

A Fővárosi Taxi Egyesület csütörtökön az MTI-nek küldött közleményében hangoztatta: a gyakorlatban az 5 perces ingyenes áthaladási lehetőség megszüntetése azt jelenti, hogy a taxiknak parkolási díjat kellene fizetniük minden utas ki- és beszállás alkalmával.

Az egyesület szerint a Budapest Airport Zrt. döntésének következménye lenne, hogy a taxik jelentős része a terminál főépületi bejáratától 1100 méterre lévő taxi parkolóban tudja az utasokat kitenni, felvenni. A taxis szervezet jelezte az üzemeltetőnek, hogy a módosítás azonnali végrehajtása a szolgáltatási minőség nagy mértékű romlásával fog járni, és erre hivatkozva kérték a döntés végrehajtásának felfüggesztését addig, amíg nem sikerül a felek számára megfelelő megoldást kidolgozni, a halasztástól azonban a Budapest Airport elzárkózott.