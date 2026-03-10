Folytatódik az adok-kapok, keményen üzent az ukrán külügyminiszter a magyar kormány lépésére

Magyarország a törvénytelenség ördögi körébe süllyed. Az ukrán állami bank pénzének ellopása (a magyar fél szerint lefoglalása – a szerk.) után most törvényjavaslatot nyújtanak be, hogy azt „legalizálják” – közölte Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere. Szerinte „ez de facto elismerése annak, hogy Magyarország lépéseinek semmilyen jogalapja nincs”, és csak „újabb törvénytelenséget adnak a már meglévőhöz”.

Az ukrán külügyminiszter már nem először adott hangot felháborodottságának az ukrán pénzszállítók ügyében. Szerinte a magyar állam kimerítette a gengszterizmus és a terrorizmus fogalmait. Erről bővebben itt írtunk:

Szibiha leszögezte, hogy minden érintettet felelősségre vonnak. Nemcsak a pénz eltulajdonítása miatt – folytatta –, hanem elsősorban a hét ukrán állampolgárral szembeni kegyetlen bánásmódért, amely sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét és a Konzuli Kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezményt.

A magyar nemzetbiztonsági bizottság hétfői ülésének nyílt részén kiderült, hogy törvényjavaslatot nyújtott be Kocsis Máté az ukrán takarékbank lefoglalt vagyona miatt, és a parlament ezt kivételes eljárásban fogja tárgyalni. A Fidesz frakcióvezetője a javaslat indokolásakor azt mondta, hogy „az ukrán aranykonvojként elhíresült” üggyel kapcsolatban sok dolog továbbra sem tiszta. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) büntetőeljárást indít, amivel kapcsolatban már meg is jelent a rendelet a Magyar Közlönyben. Erről itt olvashatnak: