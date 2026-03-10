3p

Közérdekű NAV Ukrajna

Folytatódik az ukrán pénzszállítók ügye: rendeletben jelentette be a kormány az újabb lépést

mfor.hu

Büntetőeljárást indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. Erről jelent meg egy rendelet a Magyar Közlönyben.

2026. március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzés alá vont két gépjárművet, amely gépjárművekben hét fő ukrán állampolgár tartózkodott. Ők a két járműben összesen 35 millió euró és 40 millió dollár készpénzt, továbbá 9 darab, darabonként 1 kilogramm súlyú aranytömböt szállítottak – olvasható a Magyar Közlönyben.

A kérdéses vagyon tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal büntetőeljárás indított. Ezt a rendelet azzal indokolja, hogy a szokatlan mennyiségű készpénz és arany eredete, célállomása, felhasználásának, rendeltetésének a célja a helyszínen nem volt tisztázható. Továbbá a vagyon szállításának a módja, a szállítást végző személyek kiléte további nemzetbiztonsági kockázatokat vetett fel.

A rendelet hozzáteszi: információk merültek fel arra vonatkozóan is, hogy ismeretlen, feltehetően ukrán állampolgárságú személyek már ezt megelőzően is átszállítottak Magyarország területén jelentős mennyiségű készpénzt, amely esetében az  esetleges magyarországi felhasználást, annak célját és a felhasználás nemzetbiztonságra gyakorolt hatásait is tisztázni szükséges.

„A kormányrendelet célja, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen.”

Az ellenőrzés alá vont vagyont és gépjárműveket a rendelet lefoglaltnak tekinti és úgy is kezeli.

Ukrajna álláspontja egészen más, már a pénzszállítók feltartóztatásakor közölték, hogy a magyar fél valójában „túszul ejtette” az ukrán takarékbank munkatársait, akiket utána kitoloncoltak Magyarország területéről.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint az ukrán pénzszállítók lefogása és az értékek visszatartása kimeríti az állami gengszterizmus és a terrorizmus fogalmait. Erről bővebben itt olvashatnak:

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig közölte, hogy hétfőn ismét berendelték a Kijevben állomásozó magyar nagykövetet az ukrán külügyminisztériumba. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy „érezhetően komoly pánik tört ki az ukránoknál, miután csúnyán lebuktak több százmillió euró és több százmillió dollár magyarországi mozgatásával.”

