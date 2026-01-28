1p
Fontos dokumentum érkezik hamarosan minden magyar településre

Már folyik a választási hirdetmények kihelyezése.

Elkészült az április 12-ei országgyűlési választás hirdetménye, és megkezdődött a kiszállításuk a választási irodákhoz. Várhatóan még a héten minden településen kihelyezik őket – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI).

A nemzetiszínű motívummal ellátott hirdetmény 48x79 centiméter méretű és közel 88 ezer darabot gyártottak belőle.

A hirdetmény tartalmazza egyebek mellett a választás napját, és azt, hogy szavazni reggel 6-tól este 7 óráig lehet. Feltüntették rajta azt is, hogy aki lakóhelyétől eltérő helyen szeretne szavazni, az április 2-án, csütörtökön 16 óráig átjelentkezhet vagy kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

A hirdetmény tartalmazza azt is, hogy mozgóurnát a szavazás napján 12 óráig lehet kérni.

