Fontos figyelmeztetést adott ki az MNB

A kiberbiztonsági kockázatok megelőzésére, csökkentésére Varga Mihály jegybankelnök júniusban jelentette be az MNB öt intézkedését az online bűnőzök ellen. A jegybank emellett számos állami intézménnyel és a pénzpiac szereplőivel KiberPajzs néven közös kommunikációs és edukációs kampányt folytat, továbbá elemzi a folyamatokat, lehetséges intézkedéseket az elektronikus pénzügyi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek támogatására, védelmére.

Ha egy ügyfél mégis megadta bizalmas azonosítóit, érdemes azt is haladéktalanul bejelenteni a bankjának és a rendőrségnek. Ha az MNB a nevével való visszaélés kapcsán károsultakról szerez tudomást, minden esetben maga is büntetőfeljelentést tesz a nyomozó hatóságnál.

A Magyar Nemzeti Bank soha semmilyen ürüggyel nem kéri el az ügyfelektől telefonos, elektronikus úton azok bizalmas bankszámla- vagy kártyaadatait. Ilyen telefonhívásnál érdemes pontosító kérdéseket feltenni, gyanú esetén megszakítani a kapcsolatot és az MNB ügyfélszolgálatán érdeklődni. Azonnali gyanúra adhat okot az is, ha a telefonáló – miután az ügyfél bizalmatlan vagy nem hisz neki – sürgető vagy fenyegető hangnemet használ.

A kiberbűnözők másik csoportja magát szintén az MNB munkatársának kiadva „telefonos piackutatást” végez, azt tudakolva, hogy a felhívott ügyfél értesült-e a banki csalásokról. A beszélgetés során eloszlatják az ügyfél gyanakvását, éberségét, majd egy adott ponton ők is azok banki adatait kérik el tőlük. Ebben az esetben is a fogyasztók megkárosítása a nyilvánvaló cél.

A csalók egyik csoportja – a telefonos hívás során a jegybank munkatársaként bemutatkozva — azt jelezte az ügyfeleknek, hogy jogtalan tranzakciót (utalást, készpénzfelvételt, limitemelést) kezdeményeztek a számlájukról és ezért szükséges „adatokat egyeztetni”. Ennek során megszerezni tervezik a bankszámla vagy bankkártya-adatokat, a tulajdonos nevét, kártyaszámát, illetve a kártya hátlapján található háromjegyű CVC-kódot is. Ezek birtokában online vásárlásokkal emelik le az ügyfelek pénzét azok bankszámlájáról jellemzően olyan Európán kívüli webáruházas vásárlások útján, amely esetén nincs szükség kétfaktoros, megerősített ügyfélazonosításra. Az MNB ügyfélszolgálatára érkező panaszok közül 82 esetben számoltak be e csalási mintázatról.

