Közérdekű Önkormányzatok Választás 2026

Fontos határidő közeleg – akár ezen is múlhat áprilisban a parlament összetétele

Február 2-áig döntést kell hozni.

Az országos nemzetiségi önkormányzatok közgyűlései a nemzetiségi lista állításáról legkorábban a választást megelőző év október 1-jén dönthettek arról, hogy nemzetiségi listát szeretnének állítani az április 12-ei országgyűlési választásra, de legkésőbb február 2-áig dönteniük kell a listaállításról.

A parlamenti választáson az országos nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi listát állíthatnak, ehhez az szükséges, hogy a közgyűlés február 2-ig döntsön a nemzetiségi lista állításáról, és arra is szükség van, hogy a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százaléka ajánlja a listát.

A nemzetiségek jogairól szóló törvény 2021-es változtatása írja elő az országos nemzetiségi önkormányzatoknak, hogy legkésőbb az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követő húsz naptári napon belül döntsenek a nemzetiségi lista állításáról. Mivel a parlamenti választást január 13-án írta ki a köztársasági elnök, február 2-ig van lehetőségük a közgyűléseknek arra, hogy döntsenek a nemzetiségi lista állításáról.

A döntésnek tartalmaznia kell a jelöltek nevét és a listán elfoglalt helyük sorszámát, valamint személyi azonosítójukat. A döntéseket – a személyi azonosító kivételével – az országos nemzetiségi önkormányzat honlapján is közzé kell tenni.

(MTI)

Tragédiákat lehetne megelőzni vagy felderíteni ezzel Vitézy szerint.

Marad a helyén a szemesi pálya és a csapat.

A választások időpontja után már pontosan tudható, melyik naptól nyújthatnak be kérelmeket a választópolgárok, de kiderült az is, mikor rajtol a hivatalos kampány. Kevesebb mint három hónap múlva tehát új Országgyűlést választ Magyarország. Íme néhány a részletek közül.

Elindult a panelházak energetikai korszerűsítését támogató Budapesti Zöld Panelprogram – közölte Karácsony Gergely a főpolgármester csütörtökön.

Egy forinttal emelkedett a benzin ára szerda óta. 

Elrendelték szmogriadó tájékoztatási fokozatát Miskolcon.  

Magyar Közút: az M1 autópályával érintett mind a négy vármegye összes díjköteles útjára érvényes az M1 regionális matrica.

Orbán Viktor: Itt a januári rezsistop

Közösségi oldalán már jópofa fotóval vezette fel bejelentenivalóját. 

A fővárosi képviselő a kormány által indított, alapvetően közalkalmazottaknak szóló Otthontámogatási Programban való részvételre és 1 millió forint támogatásra is jogosult lenne a lakáshitelére.

