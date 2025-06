Fontos határidőre figyelmeztet a NAV, már csak húsz nap maradt

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A gépjárműadó átutalással is befizethető a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Ilyenkor átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell feltüntetni a közlemény rovatban, nem a rendszámot – figyelmeztetett a NAV.

A NAV-Mobil a Google Play és App Store alkalmazásáruházakból tölthető le, és azon túl, hogy itt lehet a legegyszerűbben megfizetni a gépjárműadót, illetve ha szükséges, kérni az öthavi automatikusan járó részletfizetést, ellenőrizhető az adószámla, lekérdezhetők a foglalkoztatási adatok, és sok más hasznos információ, kalkulátor, adatbázis is elérhető.

A kérelem benyújtható még az AUTRESZ-nyomtatványon is, ennek részletei a 30.2. számú információs füzetben olvashatók.

A maximum 5 havi pótlékmentes részletet, a hivatal mobilalkalmazásában érdemes kérni. Mindezt igazolja a statisztika is, hiszen az eddig beérkezett 35 ezer részletfizetésből több mint 29 ezret a NAV-Mobil alkalmazásában kértek.

