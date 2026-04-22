Fontos határidőre figyelmeztet az MVM, bukhatja a rezsistopos kedvezményt, aki nem lép

Április 30-ig nyilatkozhatnak azok az ügyfeleknek, akik villamosenergia-fogyasztásukra kérik érvényesíteni a rezsistop kedvezményt – közölte az MVM szerdán az MTI-vel.

Kiemelték, hogy a rezsistop villamos energiára kizárólag az ügyfél nyilatkozata alapján vehető igénybe, ezért lényeges a nyilatkozattételi határidő betartása azoknak, akik nem földgázzal fűtenek vagy a kedvezményt inkább az áramfogyasztásukban kérik érvényesíteni. Nyilatkozattétel hiányában a villamos energia mennyiségi kedvezményre való jogosultság megszűnik.

Hozzátették, mintegy 515 ezer ügyfél már nyilatkozott, a feldolgozást követően a kedvezmény megjelenik az áramszámlájukon.

Fontos, hogy a 30 százalékos mennyiségi kedvezmény egy adott felhasználási helyen kizárólag egy szolgáltatásra – vagy földgázra, vagy villamos energiára – vehető igénybe.

Az áramszámlában történő érvényesítés igényéről nyilatkozni április 30-i határidővel, kizárólag az MVM által biztosított űrlapon lehet: az MVM Next online ügyfélszolgálatán, az MVM Next mobilalkalmazásban, az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon, valamint az e-mailben vagy postai úton elküldött nyilatkozati űrlapon.

Hozzátették, hogy az online felületeken a bejelentkezést követően az ügyfelek adatai és felhasználási helyei automatikusan megjelennek, így a nyilatkozat néhány kattintással véglegesíthető.

Az MVM Next arra is felhívta a figyelmet, hogy akiket korábban benyújtott nyilatkozata kapcsán hiánypótlásra kértek, az a szükséges javításokat haladéktalanul végezze el, hogy a szolgáltató érvényesíteni tudja az áramszámlában a kedvezményt.

Az érvényesen benyújtott nyilatkozat nem módosítható és nem vonható vissza – olvasható az MVM közleményében.

(MTI)

Meglesz az újabb kétharmad? Népszavazás jöhet arról, hogy egy nappal kevesebbet dolgozzunk

Meglesz az újabb kétharmad? Népszavazás jöhet arról, hogy egy nappal kevesebbet dolgozzunk

Vajon tényleg összejön a népszavazás?

Megszületett az új Országgyűlés megalakulásának bűvös dátuma

Május 9-én, délelőtt 10 órára hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Tovább esik az üzemanyagok ára

Tovább esik az üzemanyagok ára

Egyre közelebb kerül a piaci ára védett árhoz.

Tisza frakció

Magyar Péter az Mfornak: Ha már 10 forint eltűnik, a képviselő repül a frakcióból

Megtartotta első frakcióülését a Tisza Párt, ami után Magyar Péter 7 minisztert is megnevezett a várhatóan május első felében felálló kormányából. Az is kiderült, hogy Forsthoffer Ágnes lesz az új Országgyűlés elnöke, Bujdosó Andrea pedig a Tisza frakcióvezetői posztját tölti majd be. A Tisza sajtótájékoztatóján jártunk, ahol a Paks II. beruházásról, az állami szerződések felülvizsgálatáról és a leendő miniszterelnök első külföldi útjairól érdeklődtünk.  

Indulnak a tárgyalások, ekkor jön az uniós delegáció Magyarországra

Csütörtök helyett pénteken érkezik az Európai Bizottság küldöttsége.

Mik vannak: megbírságolták a közmédiát a nemzeti konzultáció miatt

Mik vannak: megbírságolták a közmédiát a nemzeti konzultáció miatt

Megsértették a szabályokat.

Újabb információk jöttek a magyar üzemanyag-készletekről

Tájékoztatást adott a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség.

Nagy a baj, hamarosan elfogyhat a benzin Magyarországon

Nagy a baj, hamarosan elfogyhat a benzin Magyarországon

Beszakadt a hazai biztonsági üzemanyag-tartalék: a benzin 80, a gázolaj 75 százaléka elfogyott – írja a G7.

Csupa jó hír: csökken az üzemanyagok ára Magyarországon

Csupa jó hír: csökken az üzemanyagok ára Magyarországon

Folytatódik az árcsökkenés a kutakon.

Sulyok Tamás személyes egyeztetésre hívta Magyar Pétert

Sulyok Tamás személyes egyeztetésre hívta Magyar Pétert

A köztársasági elnök közösségi oldalán írt erről.

