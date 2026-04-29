Fontos hírt kaptak a fuvarozók a magyar utakról

Szakmai szervezetek kezdeményezésére a hosszú hétvégére enyhítettek a kamionforgalom főszabály szerinti korlátozásán, hogy a magyarországi vállalkozások hatékonyan tudják kiszolgálni a megnövekedett áruigényeket – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

A főszabály szerint a kamionstop április 30-án (csütörtök) 22 órától május 1-jén (péntek) 22 óráig, hétvégén a megszokott rend szerint lenne érvényben.

A tájékoztatás értelmében a kamionstop a hosszú hétvégén május 1-jén (péntek) 6 óra és 22 óra között, május 2-án (szombat) 22 órától május 3-án (vasárnap) 22 óráig lesz érvényben.