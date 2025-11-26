Fontos hírt kaptak az MVM ügyfelei

1p
Ismét jön a kikapcsolási moratórium.

Az ünnepi időszakra időzítve, több mint öthetes kikapcsolási moratóriumot hirdet lakossági ügyfelei számára az MVM – közölte a társaság a Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint november 29. és január 6. között egyetlen lakossági ügyfelnél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást, még akkor sem, ha valakinek 60 napon túli számlatartozása van.

A moratórium az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel egyetemes szolgáltatási szerződésben álló lakossági ügyfelekre vonatkozik, nem érinti azokat, akiket már korábban kikapcsoltak, az üzleti ügyfeleket és a más energiakereskedővel szerződésben álló fogyasztókat – közölték.

