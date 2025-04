Fontos információ: ez minden magyar vásárlót érinthet

Nagypénteken az üzletek zárva tartanak, az ünnep előtti utolsó bevásárlásra szombaton, április 19-én nyílik lehetőség, amikor is minden üzlet a szombati nyitvatartással várja a vásárlókat. Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn ugyancsak zárva lesznek az üzletek.

Jön az ünnepi hosszúhétvége, amely a boltok nyitvatartására is hatással van.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!