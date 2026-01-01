Fontos információ, ezt kell kitölteni az adómentességhez

A kedvezmény nem automatikus, érvényesítéséhez adóelőleg-nyilatkozatot kell kitölteni. Ezt legegyszerűbben és leggyorsabban online lehet megtenni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján keresztül, írja közleményében a NAV.

Újdonság, hogy a két, három, négy vagy több gyereket nevelő anyák folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek. Ez azt jelenti, hogy nekik csak elég egyszer nyilatkozni a kedvezményről. Azoknak a háromgyerekes anyáknak, akik már 2025-ben kérték az októbertől járó szja-mentességet, már nem kell újból nyilatkozniuk, mivel ez az évközi nyilatkozat is folytatólagosnak számít.

Azok a többgyerekes anyák, akik családi kedvezményre is jogosultak, összevont adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek, így egy nyilatkozaton keresztül a családi kedvezmény figyelembevételét is kérhetik a munkáltatótól. Aki mindkét kedvezményre jogosult, az összevont nyilatkozatot az ANYACSKA nevű, aki csak a többgyerekes édesanyák szja-mentességére, az az ANYNTA űrlapon nyilatkozhat.

Aki nem kéri az év közbeni igénybevételt, tehát nem szeretné, hogy munkáltatója, kifizetője havonta érvényesítse a kedvezményeket, nem kell nyilatkozatot tennie, a 2026-ra vonatkozó bevallásában, egy összegben kapja meg a neki járó összeget. Aki pedig 2025-ben nem igényelte a kedvezményeket, a 2025-ös szja-bevallásban kapja vissza a kedvezményt.

A NAV honlapján az Anyák kedvezménye fül alatt a legfontosabb tudnivalók mellett lehet elérni az online kitölthető adóelőleg-nyilatkozatokat, de papíralapon is átadhatók a munkáltatónak. A felületet DÁP-os vagy Ügyfélkapus azonosítás után lehet használni.