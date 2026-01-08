2p
Fordulat az influenzajárványban a legfrissebb adatok szerint

Az ország minden táján területén ugyanaz történt.

Az év első hetében, az óév utolsó hetéhez képest valamennyi közigazgatási területen kevesebb volt az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma – közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön.

A százezer lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma Komárom-Esztergom (313), Vas (251) és Fejér (245) vármegyében volt a legmagasabb, Jász-Nagykun-Szolnok (91), Heves (120) és Baranya (122) vármegyében a legalacsonyabb – tartalmazza a közlemény.

Azt írták: a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint december 29. és január 4. között az országban 17 000 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű, és 88 300 ember akut légúti fertőzés tüneteivel. Az akut légúti fertőzés tüneteit mutató betegek 34,7 százaléka 14 év alatti, 25,4 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt volt, 24,5 százalékuk 35-59 éves, 15,4 százalékuk pedig 60 évesnél idősebb volt. Az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók közül 27,9 százalék volt gyermek, 31,7 százalék fiatal felnőtt, 26,7 százalék 35-59 éves és 13,6 százalék 60 éven felüli – sorolták.

A kijelölt 24 kórház adatai alapján az év első hetében 220 embert vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés miatt, akik közül 27-en részesültek intenzív/szubintenzív ellátásban. A kórházi ápolást igénylő betegek közül 93-nál influenza A, 13-nál RSV, 16-nál a SARS-CoV-2 vírus állt a megbetegedések hátterében.

A 2025 40. és 2026 első hete között összesen 2 471 vizsgálati anyag érkezett az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába, amelyből öt feldolgozásra alkalmatlan volt. 286 embernél az influenza valamelyik változatát, 15 embernél RSV, 439 embernél Covid-19 fertőzést igazoltak. Harminckét megbetegedés hátterében rhinovírus állt, tízet parainfluenza vírus, négyet bocavírus, hármat adenovírus, egyet pedig humán metapneumovírus okozott – olvasható a közleményben.

(MTI)

