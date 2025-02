Fordulat: nem elég a diploma, erre vágynak a munkaadók

A profession.hu munkaerő-közvetítő elemzése szerint a munkaadók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a pályázók személyiségére, motiváltságára, tanulási képességeire és fejlődési hajlandóságára. A gyorsan változó gazdasági környezetben ezek a tulajdonságok kulcsfontosságúvá váltak, így a készségalapú szemlélet terjedése a munkaerőpiac átalakulásával magyarázható – számolt be róla az MTI.

Az elemzés arra is rámutat, hogy bizonyos kompetenciák akár a diploma hiányát is kompenzálhatják, ugyanakkor a felsőfokú végzettség továbbra is előnyt jelent. A diplomások jellemzően szélesebb látókörrel, fejlettebb problémamegoldó készséggel és nagyobb tanulékonysággal rendelkeznek.