Fordulóponthoz érkezett a hazai klímavédelem, a kormány térfelén pattog a labda

A klímaváltozás nem önálló környezetpolitikai kérdés, hanem egy összetett civilizációs válság lenyomata, ezért kezeléséhez széles hatályú, fenntarthatósági kerettörvényre van szükség – fogalmazott.

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A kezdeményezés előzménye, hogy az Alkotmánybíróság 2025 nyarán kimondta: a jelenlegi klímaszabályozás nem biztosít megfelelő védelmet az éghajlatváltozás hatásaival szemben, ezért új szabályozás megalkotására kötelezte az Országgyűlést 2026. június végi határidővel.

Arról korábban már beszámoltunk, hogy a parlament novemberben dönthet Magyarország új klímatörvényéről. Erről bővebben ebben a cikkben olvashatnak: