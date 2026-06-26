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Közérdekű Forsthoffer Ágnes parlament

Forsthoffer Ágnes lépett a parlamentből hiányzó képviselők ügyében

mfor.hu

Kereshetővé vált, hogy ki mennyit hiányzik a szavazásokról. 

Forstohoffer Ágnes a közösségi oldalán osztotta meg néhány gondolatát a parlament eddigi munkájáról. Összegezte, hogy májusban négy ülést tartottak, és ezekről „jónéhány képviselő látványosan távol maradt”. Szerinte ez „joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését”, hiszen az Országgyűlésről szóló törvény is lehetőséget ad a házelnöknek arra, hogy ha egy képviselő hiányzik a szavazások negyedéről, akkor a tiszteletdíja megvonásáról dönthet.

Azt írja, hogy „a kirívóan magas hiányzásokkal érintett párt” a korábbi szokásoknak megfelelően most is benyújtott egy rövid indoklást arról, hogy a májusi hiányzásokat igazoltnak tekintik. A poszt alapján a házelnök ezzel nem elégedett meg, hanem részletes indoklást is kért a párttól, amelyet amúgy nem nevez meg a posztban, de (a később ismertetett adatok alapján) a Fideszről van szó. Kérésére a párt részletesen megindokolta a hiányzásokat.

„Nem szeretném minősíteni a megjelölt okokat, vagy megkérdőjelezni azok valódiságát. Egy bizonyosan látszik: az elmúlt időszakban elromlott az erkölcsi iránytű”

 – fogalmazott a házelnök.

Szerinte ezen változtatni kell. Ő mindenesetre levonta a tanulságokat, és a májusi kivételes ütemezésre tekintettel egyelőre nem adott pénzbüntetést (hivatalosan: tiszteletdíj-megvonást) senkinek.

De az átláthatóság érdekében elrendelte, hogy a parlament oldalán könnyen kereshető, felhasználóbarát módon jelenítsék meg, hogy ki mennyit hiányzik a szavazásokról. Ezt ezen a linken már el is lehet érni a parlament oldalán.

Az adatok szerint 17 olyan képviselő van, aki a szavazások több mint negyedéről hiányzott május eleje óta. Közülük hárman a Tisza párt képviselő, 14-en pedig a Fidesz és a KDNP frakcióiban ülnek. A csúcstartó hiányzó Lázár János, aki az eddigi 129 szavazásból csak 34 alkalommal nyomott gombot, azaz a szavazások közel 74 százalékáról hiányzott. Őt Budai Gyula, Szijjártó Péter, Németh Zsolt és Hankó Balázs követi a sorban – számol be róla a Telex.

Forsthoffer Ágnes azt írta, hogy júniustól már kiszámíthatóvá vált az Országgyűlés munkarendje, ezért „a jövőben kizárólag egészségügyi ok, valamint hivatalos, országgyűlés/kormány általi kiküldetés, kötelezettség méltányolható igazolt hiányzásként”. De azt érezné a legfelemelőbbnek, ha a képviselők jelenlétét nem „a pénzügyi szankciók garantálnák, hanem a felelősségtudat és a lelkiismeret”. A posztja végén „egyre jobb egészséget” kívánt a képviselőknek a munkához.

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