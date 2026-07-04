Friss bejelentés Magyar Pétertől: eztán sem lesz közvetlen az elnökválasztás

Igaz utóbbi alkalmazását csak a következő 4 éves periódustól alkalmazzák majd Magyar Péter szavai szerint. Ősszel megkezdődik az új magyar alkotmány létrehozásának folyamata – tette még hozzá nyilatkozata végén a miniszterelnök.

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