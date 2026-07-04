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Közérdekű Alkotmánybíróság Magyar Péter

Friss bejelentés Magyar Pétertől: eztán sem lesz közvetlen az elnökválasztás

mfor.hu

Videós bejelentést tett a kormányfő a saját közösségi oldalán. 

Szombat délután négy órakor videós bejelentéssel jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő bejelentette:

A kormány nevében benyújtottam az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot.”

A legfontosabbak

A módosítások főbb pontjai, illetve a miniszterelnök nyilatkozata szerint

  • nem lesz közvetlen a köztársasági elnök megválasztásának folyamata,
  • ősszel új alkotmány kidolgozása kezdődik,
  • megszűnik a vármegyék rendszere és
  • maximálják a képviselők ciklusainak számát is. 

Igaz utóbbi alkalmazását csak a következő 4 éves periódustól alkalmazzák majd Magyar Péter szavai szerint. Ősszel megkezdődik az új magyar alkotmány létrehozásának folyamata – tette még hozzá nyilatkozata végén a miniszterelnök.

A 12 pont részletesen

  1. 12 éves (vagy három ciklusos) Időkorlát az országgyűlési képviselőknek.
  2. A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése.
  3. Függetlenebb Alkotmánybíróság. 70 éves életkori határ bevezetése.
  4. Erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása.
  5. Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása.
  6. Kevesebb sarkalatos törvény.
  7. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása.
  8. A Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése.
  9. A közpénz védelmének erősítése.
  10. A vármegyék visszanevezése megyékre.
  11. Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.
  12. Az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése. Egységes rendészeti igazgatás.

 

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