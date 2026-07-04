Friss bejelentés Magyar Pétertől: eztán sem lesz közvetlen az elnökválasztás

Szombat délután négy órakor videós bejelentéssel jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő bejelentette:
„A kormány nevében benyújtottam az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot.”
A legfontosabbak
A módosítások főbb pontjai, illetve a miniszterelnök nyilatkozata szerint
- nem lesz közvetlen a köztársasági elnök megválasztásának folyamata,
- ősszel új alkotmány kidolgozása kezdődik,
- megszűnik a vármegyék rendszere és
- maximálják a képviselők ciklusainak számát is.
Igaz utóbbi alkalmazását csak a következő 4 éves periódustól alkalmazzák majd Magyar Péter szavai szerint. Ősszel megkezdődik az új magyar alkotmány létrehozásának folyamata – tette még hozzá nyilatkozata végén a miniszterelnök.
A 12 pont részletesen
- 12 éves (vagy három ciklusos) Időkorlát az országgyűlési képviselőknek.
- A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése.
- Függetlenebb Alkotmánybíróság. 70 éves életkori határ bevezetése.
- Erősebb bírói önigazgatás, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívása.
- Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása.
- Kevesebb sarkalatos törvény.
- Az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása.
- A Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése.
- A közpénz védelmének erősítése.
- A vármegyék visszanevezése megyékre.
- Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.
- Az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése. Egységes rendészeti igazgatás.