Friss kutatás: így áll most a Fidesz-Tisza meccs

Ha decemberben parlamenti választásokra került volna sor Magyarországon, nagy valószínűséggel hárompárti parlament jött volna létre: a Tiszán és a Fidesz-KDNP-n kívül a DK támogatottsága érte volna el a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékos küszöbértéket – számol be a kutatásról a 24.hu.

A felmérés szerint erre leginkább még a Mi Hazánknak, és akár az MKKP-nek is lehet esélye a következő időszakban, de az elmúlt 1 hónapban e pártok nem tudtak erősödni.

Megmerevedő frontok

Amíg októberről novemberre a Fidesz-KDNP és a Tisza hibahatáron belüli, hasonló mértékű, ellentétes irányú elmozdulásai a két párt közötti különbség csökkenését eredményezték, decemberben nem történt érdemi változás. A Tisza előnye a kormánypártok előtt a teljes népességben és a biztos szavazó, pártot választani tudók körében is 1 százalékponttal emelkedett, ami még bőven hibahatáron belüli elmozdulás, lényegében a két párt közötti távolság változatlanságáról kell beszélni.

Ha november végén, december elején parlamenti választásokat tartottak volna Magyarországon, a felnőttek 35 százaléka szavazott volna a Tiszára, 28 százalékuk pedig a Fidesz-KDNP-re.

A DK támogatottsága a teljes népességben 4 százalék, miközben a Mi Hazánk a szavazatok 3, az MKKP pedig 2 százalékára számíthatott volna év végén.

A biztos szavazó, pártot választani tudók válaszai alapján úgy becsülhető, hogy egy novemberi végi, december eleji parlamenti választáson a szavazatok 47 százalékát a Tisza kapta volna, miközben a jelenlegi kormánypártokra a szavazók 39 százaléka adta volna le a voksát. Az IDEA szerint ebben a körben a DK támogatottsága elérte volna az 5 százalékos (parlamenti frakció alapításhoz szükséges) küszöböt, a Mi Hazánk és az MKKP viszont nagy valószínűséggel 1-2 százalékkal elmaradt volna attól egy decemberi választáson.