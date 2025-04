Friss: még ezek a nők is megkapják a csed-et

A gyakorlatban a gyerek születésének napjától számított 90 napot követően lesz majd folytatható keresőtevékenység úgy, hogy a fenti összeg is járjon mellé. Az indoklás szerint a javaslat célja, „a szülők döntési szabadságának erősítése és a családok anyagi helyzetének nagyobb stabilitásához való hozzájárulás”. A törvény 2025. július 1-jén lép hatályba.

A szülés után három hónappal munkába állókat is támogatni fogják Fotó: Depositphotos

A Semjén Zsolt által benyújtott módosító alapján az anya akkor is megkapja a csecsemőgondozási díj 70 százalékát, ha már a szülés után három hónappal visszamegy dolgozni.

