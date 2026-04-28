Független Benzinkutak Szövetsége: jöhet az üzemanyaghiány

Látványosan nőtt márciusban a hazai üzemanyag-fogyasztás, az előző hónapban a benzin esetében 18, a dízelnél 25 százalékos volt a növekedés februárhoz képest, ami jelentősen túlmutat a megszokott, szezonális változáson.

„Jelentős pánikvásárlást tapasztaltak márciusban, és az alacsony árak miatt nőtt a felhasználás is” – tette hozzá Egri Gábor. A Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke szerint a gazdasági felhasználók, és talán az autósok is betároltak, emellett pedig nagyobb ütemben is használták a készletet, mint korábban szokták.

„Drámai alacsony szinten vannak a stratégiai üzemanyag-készletek. Ezeknek a közvetlenül az autóba nem tölthető kőolajjal együtt 90 napra elegendőnek kellene lennie, de most ott tartunk, hogy 15-17 naposra csökkent a tartalék mennyisége” - mutatott rá Egri a Reggeli gyorsban, aki szerint a független kutak hamarosan eladható üzemanyag nélkül maradnak.

Egri Gábor soha nem kongatta meg így vészharangot, mint most

Fotó: RTL

Közben napi szinten csapások érhetik a Barátság kőolajvezetéket, felléphet műszaki hiba, ráadásul Oroszország is bármikor dönthet úgy, hogy leállítja a szállítást. Ez történt nemrég az egyik ággal, amelyen Németországba ment volna a kazah olaj. Közben a Mol finomítója továbbra is 70 százalékon működik, nálunk is bármikor beüthet egy műszaki meghibásodás. A közel-keleti háború folyományaként is látjuk, hogy a nemzetközi ellátásban is hiányzik az alapanyag, nincs elég kőolaj, nincs elég gázolaj – vázolta az aggasztó helyzetet a szakértő.

Tulajdonképpen az történt, hogy politikai döntés alapján elfüstöltük a stratégiai készletet, amelyet egyébként a honvédségnek, a tűzoltóknak, a katasztrófavédelemnek kellene tartogatni – utalt a „védett” ár hátrányaira Egri. Ez a rendkívül elhibázott játék oda vezetett, hogy a készletek visszapótlása most megközelítően havi 100 milliárd forintba kerül, amit persze a költségvetésből kell kifizetni, vagyis „az adófizetők csengetik ki”.

A független benzinkutasok szerint rendkívül drámai a helyzet, be kellene takarítani az összes szabad molekulát, ami Európában fellelhető, de ezt éppen a „védett ár” akadályozza, mert a külföldön elérhető kőolaj most jóval drágább – mutatott rá a szakértő.

Közel vagyunk ahhoz, hogy az ország „falhoz csapódjon”, fogalmazott élesen. Ha a gázolaj ellátás megáll, a gazdaság is megáll. Nem lesz szállítás, nem jut el a kenyér a boltba. Április végén, május elején kifutnak azok a szerződések, amelyek valamennyire enyhítették a kisebb kutak veszteségeit, ezért az úgynevezett független kutak hamarosan ellátási szerződés, és így eladható üzemanyag nélkül maradhatnak.

A 24. órában vagyunk – mondta Egri, aki jelezte: keresték a leendő miniszterelnököt és gazdasági, energetikai minisztert is, hogy elmondják nekik, sürgős beavatkozásra lesz szükség, amiben nem lehet helye politikai marketing szempontoknak. Eddig még nem ültek le velük tárgyalni.