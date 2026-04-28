Közérdekű Üzemanyagok

Független Benzinkutak Szövetsége: jöhet az üzemanyaghiány

Politikai döntés alapján a választások előtt elfüstöltük a stratégiai készletet, most pedig havi 100 milliárdba kerül a visszapótlása – mondta Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) szakértője a Klubrádió reggeli műsorában. 

Látványosan nőtt márciusban a hazai üzemanyag-fogyasztás, az előző hónapban a benzin esetében 18, a dízelnél 25 százalékos volt a növekedés februárhoz képest, ami jelentősen túlmutat a megszokott, szezonális változáson.

„Jelentős pánikvásárlást tapasztaltak márciusban, és az alacsony árak miatt nőtt a felhasználás is” – tette hozzá Egri Gábor.  A Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke szerint a gazdasági felhasználók, és talán az autósok is betároltak, emellett pedig nagyobb ütemben is használták a készletet, mint korábban szokták.

„Drámai alacsony szinten vannak a stratégiai üzemanyag-készletek. Ezeknek a közvetlenül az autóba nem tölthető kőolajjal együtt 90 napra elegendőnek kellene lennie, de most ott tartunk, hogy 15-17 naposra csökkent a tartalék mennyisége” - mutatott rá Egri a Reggeli gyorsban, aki szerint a független kutak hamarosan eladható üzemanyag nélkül maradnak.

Egri Gábor soha nem kongatta meg így vészharangot, mint most
Egri Gábor soha nem kongatta meg így vészharangot, mint most
Közben napi szinten csapások érhetik a Barátság kőolajvezetéket, felléphet műszaki hiba, ráadásul Oroszország is bármikor dönthet úgy, hogy leállítja a szállítást. Ez történt nemrég az egyik ággal, amelyen Németországba ment volna a kazah olaj. Közben a Mol finomítója továbbra is 70 százalékon működik, nálunk is bármikor beüthet egy műszaki meghibásodás. A közel-keleti háború folyományaként is látjuk, hogy a nemzetközi ellátásban is hiányzik az alapanyag, nincs elég kőolaj, nincs elég gázolaj – vázolta az aggasztó helyzetet a szakértő.

Tulajdonképpen az történt, hogy politikai döntés alapján elfüstöltük a stratégiai készletet, amelyet egyébként a honvédségnek, a tűzoltóknak, a katasztrófavédelemnek kellene tartogatni – utalt a „védett” ár hátrányaira Egri. Ez a rendkívül elhibázott játék oda vezetett, hogy a készletek visszapótlása most megközelítően havi 100 milliárd forintba kerül, amit persze a költségvetésből kell kifizetni, vagyis „az adófizetők csengetik ki”. 

A független benzinkutasok szerint rendkívül drámai a helyzet, be kellene takarítani az összes szabad molekulát, ami Európában fellelhető, de ezt éppen a „védett ár” akadályozza, mert a külföldön elérhető kőolaj most jóval drágább – mutatott rá a szakértő.

Közel vagyunk ahhoz, hogy az ország „falhoz csapódjon”, fogalmazott élesen. Ha a gázolaj ellátás megáll, a gazdaság is megáll. Nem lesz szállítás, nem jut el a kenyér a boltba. Április végén, május elején kifutnak azok a szerződések, amelyek valamennyire enyhítették a kisebb kutak veszteségeit, ezért az úgynevezett független kutak hamarosan ellátási szerződés, és így eladható üzemanyag nélkül maradhatnak.

A 24. órában vagyunk – mondta Egri, aki jelezte: keresték a leendő miniszterelnököt és gazdasági, energetikai minisztert is, hogy elmondják nekik, sürgős beavatkozásra lesz szükség, amiben nem lehet helye politikai marketing szempontoknak. Eddig még nem ültek le velük tárgyalni.

