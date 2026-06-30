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Közérdekű Közérdekű Magyar Péter Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal

Független bírói kontrollt kér a vagyonvisszaszerzési hivatal fölé a Magyar Helsinki Bizottság

mfor.hu

Legitim cél a közvagyon visszaszerzése. 

A Magyar Helsinki Bizottság üdvözölte, hogy a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról (NVVH) szóló törvénytervezetet, ugyanakkor több ponton is módosítást sürget a jogvédő szervezet. Az egyik legfontosabb, hogy független bírói kontrollt kérnek a vagyonvisszaszerzési hivatal fölé. Kiemelik, hogy az elbitorolt közvagyon visszaszerzése legitim cél, de a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival – írták közleményükben, amelyet a 24.hu összegzett. 

A Magyar Helsinki Bizottság nyugtázza, hogy a Magyar Péter vezette kormány végre szakított az Orbán-kormány 16 éves törvénysértő gyakorlatával, és érdemi társadalmi egyeztetést folytat egy kiemelt jelentőségű törvény tervezetéről. A civil jogvédők különösen örvendetesnek és követendőnek tartják, hogy a kormány részletesen indokolta a tervezetet és közérthető tartalmi összefoglalóval egészítette ki. Ugyanakkor - meglátásuk szerint - a hivatal vizsgálata során olyan, az érintettek jogait és jogos érdekeit jelentősen érintő intézkedések alkalmazására kerülhet sor, amelyek nagyon is indokolttá teszik a független bírói kontroll biztosítását. Mindeközben a kormány tervezete rögzíti, hogy a közvagyonvédelmi vizsgálat nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, jegyezték meg a közleményben. Ez a megoldás hasonlóan elfogadhatatlan ahhoz, mint amit a rossz emlékű Szuverenitásvédelmi Hivatalnál alkalmazott a Fidesz – hívta fel a figyelmet a Magyar Helsinki Bizottság.

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