Gépjárműadó: fontos határidő közeleg, figyelmeztették a magyarokat

Az szja-bevallással és a gépjárműadóval kapcsolatos ügyek miatt idén tavasszal is megnövekedett a forgalom a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgálatain – írja az adóhivatal közleményében. Április első hetéig 80 ezerrel többen, csaknem 610 ezren jelentek meg személyesen a kirendeltségeken ügyet intézni, mint tavaly ebben az időszakban, pedig az adóügyek többsége elektronikusan is intézhető a NAV-nál. A hivatal kiemelte, a NAV-Mobil letöltésével például elkerülhető a sorban állás az ügyfélszolgálatokon, szükségtelen csekket kérni, otthonról vagy akár út közben is rendezhető az adó.

Hogyan kell befizetni?

Az április 15-i határidőig még van néhány nap, így aki most kap észbe, még nincsen elkésve. A NAV azt is leírta, milyen módokon rendezhető a befizetendő összeg. Akinek van Ügyfélkapu+-azonosítója vagy DÁP-alkalmazása a gépjárműadó-határozatban szereplő fizetési linkre kattintva, illetve az Ügyfélportálon (ÜPO) keresztül is fizethetnek. De minden autós választhatja az egyszerű banki utalást a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára – átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell feltüntetni a közlemény rovatban, nem a rendszámot.