Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Gondok lehetnek Magyar Péter vagyonadós terveivel

Nehéz behajtani, emiatt nagyon sok országban kivezették a vagyonadót, amivel most a Tisza Párt kampányol – írja elemzésében a G7.

Nem lesz könnyű behajtani a szupergazdagoknak szánt vagyonadót – írja a G7 elemzésében. A Tisza Párt terveiben szereplő adót az 5 milliárd forint fölötti vagyonokra vetnék ki, a mértéke 1 százalék lenne. Ez kiterjedne minden vagyontárgyra (ingatlan, céges vagyon, külföldön található vagyontárgyak, nagy értékű ingóságok, mint például jacht, magánrepülő, festmény, sportkocsi).

A G7 szerint nem könnyű megmondani, hány állampolgárra vonatkozna az adó, a Boston Consulting Group Magyarországra vonatkozó, 2023-as adatai alapján úgy számolt, hogy 4500 magyar állampolgárnak kellene vagyonadót fizetnie, és összesen 400 milliárd forint bevétel származna az adónemből, ha sikerülne a teljes vagyonérték alapján beszedni. 

A HVG cikke szerint körülbelül 270 magyar üzletember vállalati érdekeltségei haladták meg az ötmilliárd forintot, és a becslések szerint ebből 330 milliárd forintnyi bevétel keletkezne. 

A Blochamps Capital becslése szerint 1000-1300 között lehet a legalább 5 milliárd forintos vagyonnal rendelkező magyarok száma. 

Magyarország Európa-rekorder a vagyoni különbségekben

Ami biztos, a magyar szupergazdagok EU-rekordernek számítanak abban az értelemben, hogy a World Inequality Database adatai alapján 2023-ban Magyarországon a népesség felső 1 százaléka birtokolta az összvagyon egyharmadát. Ilyen nagy arányban egyetlen másik európai országban sem halmoztak fel vagyont a leggazdagabbak a többi 99 százalékhoz képest. A felső tíz százalék is aránytalanul nagy vagyonnal rendelkezik, egyedül Svédországban van arányaiban véve megtakarítása ennek a rétegnek, mint Magyarországon. Az OECD-államokon belül csak az Egyesült Államokban, Törökországban és a három latin-amerikai országban nagyobbak a vagyoni különbségek, mint Magyarországon. A magyar felső 1 százalék relatív vagyongyarapodása uniós és OECD-mezőnyben is kiemelkedő: a 33 százalékos részesedés 2014-ben még csak 25 százalékos volt.

A vagyonadót kikerülik a gazdagok

Az elmúlt években több nyugati országban is újra felmerült a vagyonadó bevezetésének lehetősége, de ezekből szintén kevés esetben lett konkrét intézkedés – írja a G7. Spanyolországban, Norvégiában és Svájcban van jelenleg központi vagyonadó, emellett Franciaország, Olaszország, Belgium és Hollandia tart fenn még vagyonadót bizonyos tulajdonformákra vonatkozóan.

Az adónem ebben a körben a kilencvenes években volt csúcson, amikor még 12 ország alkalmazta, a kilencvenes évek végétől viszont egymás után vezették ki. Ennek egyik oka, hogy más adónemek hatékonyabbak és méltányosabbak voltak, a másik, hogy jelentős bürokratikus kapacitások fenntartását igénylik, mert nehéz felmérni a vagyonokat. A harmadik ellenérv pedig az, hogy a vagyonosok elköltöznek azokból az országokból, ahol adóztatják a vagyonukat.

 

Szinte minden adóügy intézhető online, és valamennyi személyes információ lekérdezhető az adószámlától a foglalkoztatási adatokon keresztül a bevallásokig, digitálisan a NAV Ügyfélportálról (ÜPO) – hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A Közgazdász Vándorgyűlésen Nagy Márton arról is beszélt, hogy az üzemanyagok jövedékiadó-emelését fél évvel elhalasztaná a kormány. A boltokat nyugdíjas akciókra biztatja a miniszter.

A vidéki kistelepülések összesen 18 milliárd forintra pályázhatnak a meglévő lámpatestek energiatakarékosra cseréléséhez, autonóm szabályozhatóságuk kiépítéséhez. Mostanáig több mint 300 önkormányzat jelentkezett, és még egyszer ennyien kezdték meg a kitöltést – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán pénteken az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Postai úton és hivatali kapun keresztül javasolt a kérelmek benyújtása a budapesti földhivatalhoz.

Vilonyán és Papkeszin a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani – ezt a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a Vilonya településen tapasztalható enterális (gyomor-, bélrendszeri) megbetegedések halmozódása miatt, a lakosság egészségének védelme érdekében – megelőző intézkedésként – rendelte el.

Megszűnt a kényelmi díj és átalakul a jutalékrendszer az autópálya-matricák értékesítésében.

Gyorsvonat még sosem ment ilyen gyorsan.

Szeptember 1-jén országos szinten megszűnik a tűzgyújtási tilalom, mert az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően egyes területeken mérséklődött a tűzveszély, a korlátozás azonban nyolc vármegyében érvényben marad – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) vasárnap.

A személyes ügyintézés szünetel a budapesti földhivatalokban augusztus 29. és szeptember 5. között – közölte Budapest Főváros Kormányhivatala pénteken.

Szeptember 1-jétől elkezdi kézbesíteni a Magyar Posta a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat a nyugdíjasoknak és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek.

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

Rakéta jelenik meg fizetéskor.

