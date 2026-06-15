Grósz Judit három azonnali intézkedést jelentett be a közmédiánál

Az átmeneti időszakban ideiglenes vezetés irányítaná az intézményrendszert, amíg nyílt pályázaton ki nem választják a végleges vezetőket – erről beszélt Grósz Judit miniszteri biztos a Kreatívnak adott interjújában. Elmondása szerint a szükséges törvénymódosítások után három folyamat indul el párhuzamosan. Egyrészt leállítják a jelenlegi propaganda-hírszolgáltatást, másrészt átfogó intézményi és pénzügyi audit kezdődik, harmadrészt pedig életbe lépnek azok az új alapelvek, amelyek mentén megújulhat a közmédia hírszolgáltatása.

A miniszteri biztos szerint az átmeneti időszakban ideiglenes vezetést bíznak meg a feladatok ellátásával. A közmédia végleges vezetését ezt követően nyílt pályázaton választanák ki.

Grósz Judit hangsúlyozta, hogy az intézményi audit az elsők között indul el, ugyanakkor annak részleteiről és nyilvánosságáról már az ideiglenes vezetés dönt majd.

A lehetséges létszámleépítésekkel kapcsolatban óvatosságra intett. Mint fogalmazott, az audit lezárása előtt felelőtlenség lenne bármilyen következtetést levonni a szükséges személyi változásokról. Hozzátette ugyanakkor, hogy azoknak, akik szakmai vagy pénzügyi visszaélésekben vettek részt, vállalniuk kell a felelősséget.

A közmédia jövőjéről szóló társadalmi egyeztetésről elmondta: a folyamat nyilvános lesz, és szakmai, valamint civil szereplők bevonásával zajlik majd. A részletek kidolgozása még folyamatban van, a cél pedig az, hogy az így kialakított koncepciót a később megválasztott vezetés valósítsa meg.

A miniszteri biztos szerint az átalakítás fontos eleme lesz a közpénzek felhasználásának hatékonyságát mérő rendszer kialakítása is.