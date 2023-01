Gulyás Gergely: szánalmas és borzalmas teljesítményt nyújtottunk

Lapunk tegnapi írása kapcsán ment körbe a magyar sajtóban, hogy elenyésző töredékét fizette ki az állam eddig a több sebből is vérző napelemes pályázatoknak. A csütörtöki Kormányinfón aztán ennek nyomán többen is rákérdeztek arra, hogy mi is a helyzet ebben az ügyben. A magyar kormány gyakorlatától eltérő módon Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter kétszer is elnézést kért az érintettektől, és kimondta, hogy a felelősség egyértelműen a magyar államé.

"Nem lehet vitatni azt, hogy itt a hiba az állam oldalán van"

- jelentette ki az ATV kérdésére válaszul.

Ezután némi pontosítást tett azért, szerinte ugyanis valós kifizetési kötelezettség nem az összes, több mint 34 ezer támogatási szerződést megkapott pályázat esetén keletkezett. Gulyás Gergely szerint csak 3750 pályázat esetben érkezett előlegigény, ha jól működött volna az államigazgtatás, akkor ennyit kellett volna kifizetni. Azt azonban nem vitatta, hogy csupán 41 pályázat esetében történt meg a kifizetés. Ezután azonban kormánypolitikus szájából nagyon ritkán hallható szavakkal illette a magyar kormány működését:

"Ehhez képest olyan mértékben szánalmas és borzalmas az a teljesítmény, amit nyújtottunk, hogy nem is mondom, mennyit fizettünk ki."

A miniszter ezért újra bocsánatot kért, ezután pedig ígéretet tett arra, hogy ebből a 3750-ből 813 január végére ki lesz fizetve, és hozzátette, hogy 1,2 milliárd forint is kifizethető. Ennek állásáról akár napi jelentést is fog kérni Gulyás Gergely. A kérdés és a válasz az alábbi videóben látható, hallható (44 perc 35 másodpercnél kezdve):

