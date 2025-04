Gyászol a keresztény világ: meghalt Ferenc pápa

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2024 áprilisában a néhai Ferenc pápa jóváhagyta a pápai temetési szertartások liturgikus könyvének frissített kiadását, amely alapján a még be nem jelentett időpontban megtartandó gyászmisét fogják szervezni. Az Ordo Exsequiarum Romani Pontificis második kiadása számos új elemet vezet be, többek között azt, hogy miként kell kezelni a pápa földi maradványait a halála után. A halál megállapítása a kápolnában történik, nem pedig abban a szobában, ahol meghalt, és a testét azonnal a koporsóba helyezik.

1957-ben, a húszas évei elején Jorge Mario Bergoglio szülőföldjén, Argentínában műtéten esett át, hogy eltávolítsák a tüdejének egy részét, amelyet egy súlyos légúti fertőzés támadott meg. Ahogy idősebb lett, Ferenc pápa gyakran szenvedett légúti betegségektől, sőt, 2023 novemberére tervezett látogatását az Egyesült Arab Emírségekben is lemondta influenza és tüdőgyulladás miatt.

Húsvéthétfőn délelőtt 9:45-kor Kevin Farrell bíboros, az Apostoli Kamara Camerlengója a Casa Santa Martából a következő szavakkal jelentette be Ferenc pápa halálhírét:

