Győr polgármestere is megszólalt az egyre súlyosabbnak tűnő azbesztszennyezés ügyében

Az RTL Híradóban megjelent riport szerint Szombathely területén 12 kilométeres szakaszt érint az azbesztszennyezés. Az azbeszt egy súlyos, rákkeltő anyag. Az érintett útszakaszokat folyamatosan locsolják, hogy ne szálljon a por, nehogy belélegezze azt a lakosság.

Nemény András polgármester kedvezőnek ítélte azt a kormánydöntést (erről csütörtök este jelent meg a rendelet Magyar Közlönyben), amely kimondta, hogy az illetékes minisztériumoknak kell feltárniuk, hogy kik a felelősek a kialakult helyzetért, valamint a kárelhárítás fedezetét a kormányhivatalokhoz telepítette. Ugyanakkor szerinte ez lassítja a folyamatot.

A város viszont előrébb szeretne már tartani, ezért a kiporzás elleni javaslatait megküldte az illetékes szerveknek.

A híradó szombathelyi lakosokat is megszólaltatott, többen bizakodóak voltak, mert a jelek szerint mindenki a megoldást keresi.

Több pontról is vettek mintákat az osztrák bányákból származó szennyezett kőzúzalék miatt, ezek eredménye jövő hétre várható. A polgármester szerint több település is érintett lehet. Említette Kőszeget, Sopront, de Vas megyében lehet tudni másik 20-30 településről. Nemény András információi szerint érintett lesz Zala megye, és már Székesfehérvár környékéről is jelentettek eseteket.

Úgy tűnik, Győr városa kivétel, legalábbis Pintér Bence polgármester reakciója szerint. A városvezető azt írta a közösségi oldalára, hogy

„A sajtóban elterjedt Nemény András, Szombathely polgármesterének nyilatkozata az azbesztszennyezésről: >>egész Nyugat-Magyarország érintett lesz ebben.<< A győri Útkezelő arról tájékoztatott, hogy Győr város nevében megrendelt útfenntartási, útfelújítási munkákhoz nem szállítottak, nem dolgoztak be ausztriai bányákból zúzottkő anyagot. Tehát Győr városában az Útkezelő által kivitelezett munkákban nincsen mérgezett alapanyag. A győri munkákhoz Tatabánya, Ugod, Uzsa, Iszkaszentgyörgy bányáiból vásárolnak kőanyagot.”

Pintér Bence felvette a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságával, mert vannak olyan győri utak, amik nem a városi Útkezelő, hanem ehhez az országos szervezethez tartoznak. Arról tájékoztattak, hogy a győri munkáik esetében nekik sem voltak osztrák szerződéses partnereik, tehát az általuk kezelt városi utak sem érintettek a szennyezésben.