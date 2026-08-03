Gyors megoldást szeretne a kormány a kórházban élő csecsemők helyzetének rendezésére

Célvizsgálatot rendelt el szociális és családügyi miniszter annak érdekében, hogy mielőbb rendeződjön a kórházban maradt csecsemők sorsa.

Ezt Kátai-Németh Vilmos hétfőn egy Facebook-videójában jelentette be, miután pénteken Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, Buga Lászlóval, az Egészségügyi Minisztérium szakellátásért felelős államtitkárával és Gyurkó Szilviával, a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárával ellátogatott a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházba, ahol kiemelkedően sok kórházban ragadt gyerek van.

A miniszter közlése szerint országos szinten több mint 320 gyermek rekedt kórházakban, akik átlagban több mint 105 napot töltenek ott.

A tárcavezető azt is bejelentette, hogy a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezése mellett az ilyen gyermeket segítő csecsemőringató-programot is kiemelt ügyként kezeli a minisztérium. A programban előzetes képzésen résztvett önkéntesek járnak be rendszeresen a kórházakba ringatni, tologatni a gyerekeket – derül ki a bejegyzésből.

(MTI)