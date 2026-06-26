Ha a BudapestGO-val vett bérletet, ingyenesen tesztelheti az új Mol Bubit

A közlemény szerint az ügyfelek számára elérhető teszt csütörtökön indul; a részvételhez péntek és hétfő reggel 10 óra között lehet regisztrálni a BKK aloldalán.

A tesztben először az első ötezer jelentkező vehet részt, a résztvevői kört a BKK fokozatosan tervezi bővíteni. A részletes feltételekről és a használathoz szükséges tudnivalókról az érintettek e-mailben kapnak tájékoztatást a teszt indulásakor.

A BKK szerint nagy előrelépés a megújult Mol Bubi

Fotó: Facebook/Mol Bubi közbringa-szolgáltatás

A Mol Bubi következő generációja minden szempontból előrelépést jelent, a mostaninál nagyobb, rugalmasan bővíthető flotta áll majd rendelkezésre, amely klasszikus és elektromos rásegítésű kerékpárokból áll – írta a BKK.

Az éles indulást követően a szervezet folyamatosan növeli a kerékpárok számát, a kezdeti időszak után összesen 3300 (ebből 2500 klasszikus és 800 e-bike) járművet biztosít majd, a kapacitás pedig a későbbiekben a tervek szerint tovább nő majd.