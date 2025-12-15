Az autósok nagy többsége még nem hallott arról, hogy jövőre olcsóbban is vezethet

Erre az autopalyamatrica.hu figyelmeztet annak kapcsán, hogy megkezdődött a 2026-os vignetták elővásárlása. Korábban még soha nem volt példa díjcsökkentésre a gyorsforgalmi utak fizetőssé tétele óta, jövőre azonban öt vármegyére is csupán az eredeti ár töredékébe kerül az autópályamatrica. Az ok: az M1-est és az M30-ast érintő forgalomkorlátozások. A felújításról ebben a beszélgetésben tudhatnak meg többet.

Az M1-es nemrég kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) mindössze 15 ezer forint lesz a matrica, vagyis körülbelül féláron használhatják az autósok a sztrádát. 2024 februárjában teljes szélességében le kellett zárni az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti szakaszát, mert az megsüllyedt. A helyreállítási munkálatok jelenleg is zajlanak. Kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica csak 2500 forintba kerül az autósoknak. A szakportál online felméréséből kiderült, hogy az autósok közel kétharmada nem hallott még arról, hogy jövőre öt megyére is sokkal olcsóbban lehet éves matricát vásárolni.

Új fizetős útszakaszok 2026-tól

Jövőre három újabb útszakasz lesz fizetős, Pest-, Baranya- és Bács-Kiskun vármegyében: az M44-es Kecskemét észak-Lajosmizse csomóponttól a szentkirályi, illetve Tiszaug-Tiszakürt csomópontig, valamint az M6-os Bátaszék és az országhatár (Ivándárda) közötti szakasza.

Továbbra is díjmentesen lehet használni az alábbi útszakaszokat:

M4-es autóút Vecsés-Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út közötti szakasza;

M60-as autópálya Pécs délnyugati elkerülő szakasza az 58-as és 5826-os számú utak között;

M8-as autópálya;

M80-as autóút;

M9-es autóút 6-os számú főút és az 51-es számú főút közötti szakasza;

M9-es autóút (61-es számú főút jelzés) Kaposvárt elkerülő szakasza.

A szakportál felmérésben megvizsgálták az autósok autópálya-matrica vásárlási szokásait is. A válaszadók negyede vásárolja csupán az éves országos autópálya-matricát, a többségük vármegyei matricát választ, az összes válaszadó negyven százalékának pedig nehézséget okoz egyösszegben kifizetni az éves országos matrica közel 62 ezer forintos árát.

Közel 80 százalék választaná az éves matricát, ha év közben egyéb szolgáltatásokat – parkolási és autós kedvezmények, kuponok, gépjármű asszisztencia stb. – is kapna a matrica mellé.