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Közérdekű Élelmiszerbiztonság Fogyasztóvédelem Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Ha ilyen borsot vett, ne használja – visszahívták

mfor.hu

A Sichuan Pepper Powder borsot visszahívták a határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom miatt.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték (MRL) feletti növényvédőszer-maradékokat (acetamiprid, bifentrin, karbendazim, karbofurán, klórpirifosz, difenokonazol, flonikamid, imidakloprid, prokloráz, piraklosztrobin, tebukonazol) mutattak ki Kínából származó borsban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Asian Food Hungary Kft.), aki az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Erről a borsról van szó
Erről a borsról van szó
Fotó: NKFH
A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

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