Ha ilyen halat vásárolt a Sparban, semmiképpen ne fogyassza el!

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. mikrobiológiai nem megfelelőség miatt 100 grammos szeletelt füstölt Norvég Lazacfilét hívott vissza a forgalomból – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kedden az MTI-vel.

 

A közlemény szerint hatósági ellenőrzéskor a vizsgálat a termékben Listeria monocytogenes jelenlétét mutatta ki. Az érintett 100 grammos szeletelt füstölt Norvég Lazacfilé minőségi megőrzési ideje 2025. november 11., tételazonosítója LOT20112025.

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás intézkedéseit, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát – megsemmisítését, vagy elszállítását – a hatóság nyomonköveti – írták a közleményben.

A hatóság közleményében azt kéri, ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt, és a termék még a nála van, akkor azt ne fogyassza el.

