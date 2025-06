Ha ilyen kekszet vásárolt, nehogy egyen belőle!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nem jelölt búza allergént azonosítottak az Egyesült Királyságból származó duplacsokis és karamellás kekszben. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (X-Fit Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Gooey Filled Cookie Double Chocolate and Caramel Flavour

Márka: Myprotein

Kiszerelés: 75 g

Tételszám: valamennyi tétel

Termékvisszahívás oka: nem jelölt búza allergén

A hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy ha ilyen terméket vásároltak, azt semmiképpen ne fogyasszák el!