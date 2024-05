Ha lejár autója műszakija, lehet hogy hetekig nem tudja majd használni

A 24.hu hívja fel a figyelmet arra, hogy komoly problémákkal szembesülhet az, aki idén nyáron vinné műszaki vizsgára autóját. Ugyanis, ahogy emlékezhetünk, a Covid-járvány idején mentességet kaptak a vizsgáztatás alól az autók, azonban 2022 nyarán ezt eltörölték - és el is árasztották az autók a vizsgaközpontokat.

Mivel a négy évnél idősebb autókat két évente kell vizsgáztatni, most hasonló rohamra lehet számítani, hiszen a 2022 nyarán vizsgáztatott autók esetében most jár le az érvényesség. Egy megkérdezett szakértő szerint már most elkésett az, aki eddig nem kapott észbe: a várakozási idők már most egy-két hetesek lehetnek, de június végére ennél sokkal rosszabb lehet a helyzet.