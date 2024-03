Hadházy Ákos megint talált valami érdekeset: hova tűntek az embercsempészek?

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő szombati Facebook-posztjában hívta fel a figyelmet egy érdekes jelenségre. Az Országos Rendőr-főkapitányságtól kikért adatai szerint ugyanis míg 2023 januárja és októbere között általában száz fölött járt az embercsempész bűncselekmények száma, addig 2023 novemberében 4, decemberben 3, januárban pedig ismét 4 embercsempész ellen intézkedtek a magyar hatóságok.

Ezzel szemben nem csökkent viszont a magyar börtönökből gyakorlatilag szabadon engedett, hivatalosan "reintegrációs őrizetbe helyezett", embercsempészés miatt elítélt fogvatartották száma nem csökkent drámaian: tavaly októberben 237, novemberben 106, decemberben 132, idén januárban további 70 ilyen elkövetőt került ki a magyar büntetésvégrehajtási intézményektől.

Kapcsolódó cikk Több mint ezer embercsempészt engedett már el Magyarország Május vége óta csak tovább nőttek a számok.

Hadházy Ákos lehetséges magyarázatokkal is szolgál:

"Na most vagy nem dolgoznak a rendőrök és nem fogják el a csempészeket, vagy annyi történt hogy a miniszterelnök szerb haverja utasította a szerb rendőröket, hogy végezzék a munkájukat és a szerb menekült táborokba vitték vissza magyar határon várakozókat. Az első variáció sem lenne lehetetlen, hiszen ezzel párhuzamosan azt is megtudtam, hogy a kormány továbbra is gőzerővel rugdossa ki a börtönökből a korábban elfogott embercsempészeket (három hónap alatt 308-at!). De most a második verzió az igaz, a szerb választások előtt Vucic hirtelen megtisztította a határvidéket, mert már kínos lehetett annyira, hogy az újraválasztását is veszélyeztesse kicsit.

Nyilván, ha Orbán bajban lesz és kéri, a szerbek ismét a határokhoz küldik a menekülteket, az Orbánék által elengedett több ezer embercsempész pedig újra munkához lát. És indulhat újra a műsor.

"